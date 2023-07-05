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В оккупированных Скадовске и Геническе растет количество кишечных инфекций, - Генштаб

Фото: в оккупированных Скадовске и Геническе растет количество кишечных инфекций (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе Херсонской области резко возросло количество случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что оккупанты начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

Вероятность проявления холеры в Украине

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в воду попали трупы животных, ядохимикаты, топливо и пр. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что, в отличие от временно оккупированных регионов, контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно. Также в пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, обеспеченные быстрыми тестами для диагностики холеры.

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окупантиГеническВторжение России в Украину