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Оккупационного "полицейского" из Изюма приговорили к 12 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Изюма в Харьковской области сотрудничал с оккупантами и работал "полицейским" в захваченном городе. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В середине июня 2022 года во время оккупации города Изюм местный житель пошел на сотрудничество с захватчиками.

Он занял должность так называемого "полицейского патрульно-постовой службы" в "Изюмском районном управлении полиции", которое создали оккупанты.

Чем занимался коллаборант

Преимущественно осужденный занимался охраной административного здания псевдоправоохранительного органа в будни с 9 до 17 часов и с 9 до 14 часов в выходные, а также вносил в специальный журнал данные о посетителях.

"Кроме зарплаты, так называемый "полицейский" получал от оккупантов гуманитарную и материальную помощь в размере 10 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Как его наказали

После деоккупации города его разоблачили правоохранители. Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признал и утверждал, что занял должность "правоохранителя" под давлением. По его словам, якобы российские военные угрожали ему насилием и физической расправой.

Фото: Коллаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Суд признал виновным 39-летнего мужчину в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.

Колобранты и предатели в Харькове и области

Правоохранительные органы продолжают выявлять граждан, которые сотрудничали или продолжают помогать РФ вести войну против Украины. 

Ранее сообщалось, что жительница поселка Великий Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ.  Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб России данные о Силах обороны Украины на территории региона.

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