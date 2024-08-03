Из оккупации в Херсонской области вывезли еще восьмерых детей

Из оккупации удалось вернуть пятерых девочек и трех мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет.

"Детей встретили на родной земле и все ужасы для них уже позади. Сейчас они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области.