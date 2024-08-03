З окупації у Херсонській області вивезли ще вісьмох дітей

З окупації вдалося повернути п'ятьох дівчаток та трьох хлопчиків віком від 6 до 17 років.

"Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.