"Сил не хватает": Гражданский из Луганской области о слабости армии РФ (перехват)

"Ежегодное послание Федеральному собранию, дело в том, что мы ждем и ждем, а уж сил нет. У нас здесь проблемы, в Москве проблемы. У нас флаги и георгиевская лента еще в 2012 году появились, мы знали что война будет в Украине", - рассказал мужчина.

По его словам, народ готовили, но он ничего менять не хочет. Также мужчина отметил, что на поле боя россиянам трудно победить, потому что мобилизационного ресурса не хватает. Также он отметил, что сама армия РФ не так сильна.

"Понимаешь, все наши успехи на фронте какие-то Абрамовичи (Роман Абрамович - ред.) сразу минимизируют. Мы уже были под Киевом, а потом отступили. А сделали это потому, что в Турцию поехали и сдали наши интересы", - сказал мужчина. .

Житель Луганской области считает что нужно "поднимать" лозунги "За родину", чтобы было понятно, что именно "освобождают" россияне в Украине. Однако фактически этого лозунга нет, а Россию планируют разделить и уничтожить.