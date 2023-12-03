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Оккупанты, расстрелявшие украинских военных, ликвидированы, - Барабаш

Авдеевка, Воскресенье 03 декабря 2023 12:37
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Оккупанты, расстрелявшие украинских военных, ликвидированы, - Барабаш Фото: окупантов, казнивших украинских военных, ликвидировали (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Российских оккупантов, казнивших двух украинских военных, ликвидировали. Это произошло на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Freedom.

По его словам, украинские военные были безоружными, они сдались в плен, потому что у них закончился боекомплект.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята "штурмовали" эти позиции, и все находившиеся там были ликвидированы", - сказал начальник Авдеевской ГВА.

Что известно

Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.

Офис генпрокурора приступил к расследованию по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

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