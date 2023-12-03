Офис генпрокурора начал расследование расстрела россиянами двух украинских пленных

Украинские правоохранители начали расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

Прокуратура уточняет, что трагедия произошла в районе села Степное Покровского района Донецкой области.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Что этому предшествовало

Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инцидент является нарушением международного права и проявлением терроризма. Он заявил, что обратится в Красный Крест и ООН.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников. В ВСУ призвали международное сообщество отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.