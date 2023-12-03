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Окупантів, які розстріляли українських військових, ліквідовано, - Барабаш

Авдіївка, Неділя 03 грудня 2023 12:37
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Окупантів, які розстріляли українських військових, ліквідовано, - Барабаш Фото: окупантів, які стратили українських військових, ліквідовано (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Російських окупантів, які стратили двох українських військових, ліквідували. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі Freedom.

За його словами, українські військові були беззбройними, вони здалися у полон, бо у них закінчився боєкомплект.

"Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці "штурмували" ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані", - сказав начальник Авдіївської МВА.

Що відомо

Вчора, 2 грудня, у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області. Трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.

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