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Оккупанты будут уничтожены: ГУР о вероятном вторжении со стороны Беларуси

Фото: в ГУР заявили, что не ожидают нападения российских военных со стороны Беларуси (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные ведут разведку в Белоруссии, так как существует вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В украинской разведке считают, что возможное повторное вторжение россиян маловероятно. Но за ситуацией в Белоруссии ведется постоянное наблюдение.

"Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении. Украину со стороны Беларуси - это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", - заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По его словам, именно учения российских военных вызывают наибольшее внимание разведки. Однако если оккупанты все же попытаются прорваться на территорию Украины - они будут уничтожены.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российское военное командование перебрасывает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.

Добавим, что, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Наева, ситуация на границе с Беларусью не указывает на угрозу наземных действий врага против Украины. Количество белорусских военных вдоль рубежей остается неизменным.

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