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Окупанти зранку вдарили по Запоріжжю: є "прильоти" по житлових районах та поранені

Запоріжжя, Понеділок 08 січня 2024 08:21
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Окупанти зранку вдарили по Запоріжжю: є "прильоти" по житлових районах та поранені Фото: армія РФ 8 січня обстріляла Запоріжжя, є поранені (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

8 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, є "прильоти" по житлових районах, вже відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися", - зазначив він.

Наслідки удару

Так, за словами голови ОВА, о 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.

"Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів", - додав Малашко.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Обстріл України

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти, вже відомо про одну поранену. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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