Оккупанты утром из РСЗО ударили по центру Купянска: начались пожары

Фото: оккупанты из РСЗО ударили по центру Купянска Харьковской области 30 апреля (t.me/synegubov)

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, уже утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.