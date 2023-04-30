Оккупанты утром из РСЗО ударили по центру Купянска: начались пожары
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, уже утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар с РСЗО по центру Купянска", - рассказал он.
По словам Синегубова, поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары.
"Уничтожены 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал глава региона.
Как сообщалось, в среду, 26 апреля, российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.
Напомним, во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.