ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второе утро подряд. РФ снова атаковала Краматорск, есть пострадавшие

Краматорск, Воскресенье 11 августа 2024 08:22
UA EN RU
Второе утро подряд. РФ снова атаковала Краматорск, есть пострадавшие Фото: РФ снова атаковала Краматорск 11 августа (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

11 августа россияне обстреляли Краматорск. Оккупанты атакуют город уже второе утро подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, Донецкую облпрокуратуру.

"Краматорск вновь подвергся вражескому обстрелу. Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы над ликвидацией", - рассказал Гончаренко.

Четверо пострадавших

Как рассказал глава ОВА, удар пришелся вновь по инфраструктурному объекту.

"Пока известно о четырех раненых: один человек в тяжелом состоянии - его оперируют, двое получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи", - рассказал Филашкин о состоянии пострадавших.

Раненых минимум 5

Россияне ударили по Краматорску "Смерчем", пострадали минимум 5 человек.

"В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения по меньшей мере 5 горожан", - рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

В частности, госпитализированы трое мужчин 52, 59, 73 лет, а также женщин 42 и 56 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, ранения туловища и ног.

Последствия атаки РФ

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт. В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и правоохранители. Последствия обстрелов и количество пострадавших уточняются.

Обстрелы Краматорска

10 августа РФ обстреляла Краматорск Донецкой области. Один человек погиб, есть раненые.

Отметим, что и 9 июля оккупанты атаковали Краматорск. Тогда россияне попали в многоэтажку. Пострадали три человека, среди раненых - 6-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
NEWS
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев