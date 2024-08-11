Второе утро подряд. РФ снова атаковала Краматорск, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, Донецкую облпрокуратуру.

"Краматорск вновь подвергся вражескому обстрелу. Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы над ликвидацией", - рассказал Гончаренко.

Четверо пострадавших

Как рассказал глава ОВА, удар пришелся вновь по инфраструктурному объекту.

"Пока известно о четырех раненых: один человек в тяжелом состоянии - его оперируют, двое получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи", - рассказал Филашкин о состоянии пострадавших.

Раненых минимум 5

Россияне ударили по Краматорску "Смерчем", пострадали минимум 5 человек.

"В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения по меньшей мере 5 горожан", - рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

В частности, госпитализированы трое мужчин 52, 59, 73 лет, а также женщин 42 и 56 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, ранения туловища и ног.

Последствия атаки РФ

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт. В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и правоохранители. Последствия обстрелов и количество пострадавших уточняются.