Второе утро подряд. РФ снова атаковала Краматорск, есть пострадавшие
11 августа россияне обстреляли Краматорск. Оккупанты атакуют город уже второе утро подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко, Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, Донецкую облпрокуратуру.
"Краматорск вновь подвергся вражескому обстрелу. Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы над ликвидацией", - рассказал Гончаренко.
Четверо пострадавших
Как рассказал глава ОВА, удар пришелся вновь по инфраструктурному объекту.
"Пока известно о четырех раненых: один человек в тяжелом состоянии - его оперируют, двое получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи", - рассказал Филашкин о состоянии пострадавших.
Раненых минимум 5
Россияне ударили по Краматорску "Смерчем", пострадали минимум 5 человек.
"В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения по меньшей мере 5 горожан", - рассказали в Донецкой областной прокуратуре.
В частности, госпитализированы трое мужчин 52, 59, 73 лет, а также женщин 42 и 56 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, ранения туловища и ног.
Последствия атаки РФ
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт. В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и правоохранители. Последствия обстрелов и количество пострадавших уточняются.
Обстрелы Краматорска
10 августа РФ обстреляла Краматорск Донецкой области. Один человек погиб, есть раненые.
Отметим, что и 9 июля оккупанты атаковали Краматорск. Тогда россияне попали в многоэтажку. Пострадали три человека, среди раненых - 6-летний ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.