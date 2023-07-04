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Оккупанты утром атаковали Херсон из артиллерии: двое погибших

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Херсон, Вторник 04 июля 2023 09:08
Оккупанты утром атаковали Херсон из артиллерии: двое погибших Фото: оккупанты утром атаковали Херсон из артиллерии, двое погибших (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Херсон обстреляли оккупанті во вторник, 4 июля, применив артиллерию. В результате атаки двое людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, около 6:00 утра вооруженные силы РФ совершили артобстрел города Херсон.

"Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Также повреждены жилые дома.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон - областной центр Херсонской области был освобожден от оккупантов еще в ноябре прошлого года, российские оккупанты продолжают обстрелы города, доставая до него как из танков, так и из артиллерии.

По информации спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты при обстрелах Херсона и области используют тактику ковровых обстрелов. По ее мнению, таким образом враг пытается настроить местное население против Сил обороны, "мол, во времена "русского мира" было спокойнее". В частности, из-за обстрелов Херсона последних дней ранения получил мужчина и двое детей.

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