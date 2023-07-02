В Херсоне россияне обстреляли аптеку и кафе, ранен мужчина
Российские оккупанты сегодня, 2 июля, в очередной раз обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за атаки врага пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонской ОВА.
Армия РФ обстреляла аптеку и кафе в одном из жилых кварталов в Херсоне.
"Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общественного питания. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Военная администрация сообщает, что пострадавшему вызвали "скорую".
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Херсонская ОВА добавила, что оккупанты обстреляли многоэтажку. Из-за вражеской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали.
Ситуация в Херсоне
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, россияне атакуют именно жилые кварталы. Из-за вражеских атак страдает мирное население освобожденного города.
В частности, вчера российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом. Из-за обстрела ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень.
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