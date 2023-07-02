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В Херсоне россияне обстреляли аптеку и кафе, ранен мужчина

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Херсон, Воскресенье 02 июля 2023 12:05
В Херсоне россияне обстреляли аптеку и кафе, ранен мужчина Фото: в Херсоне под обстрел попали аптека и кафе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 2 июля, в очередной раз обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за атаки врага пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонской ОВА.

Армия РФ обстреляла аптеку и кафе в одном из жилых кварталов в Херсоне.

"Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общественного питания. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Военная администрация сообщает, что пострадавшему вызвали "скорую".

Обновлено

Херсонская ОВА добавила, что оккупанты обстреляли многоэтажку. Из-за вражеской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, россияне атакуют именно жилые кварталы. Из-за вражеских атак страдает мирное население освобожденного города.

В частности, вчера российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом. Из-за обстрела ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень.

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