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Окупанти зранку атакували Херсон з артилерії: двоє загиблих

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Херсон, Вівторок 04 липня 2023 09:08
Окупанти зранку атакували Херсон з артилерії: двоє загиблих Фото: окупанти вранці атакували Херсон із артилерії, двоє загиблих (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Херсон обстріляли окупанти у вівторок, 4 липня, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон.

"Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Попри те, що Херсон - обласний центр Херсонської області був звільнений від окупантів ще у листопаді минулого року, російські окупанти продовжують обстріли міста, дістаючи до нього як з танків, так і з артилерії.

За інформацією спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти під час обстрілів Херсона та області використовують тактику килимових обстрілів. На її думку, таким чином ворог намагається налаштувати місцеве населення проти Сил оборони, "мовляв, за часів "російського миру" було спокійніше". Зокрема, через обстріл Херсона останніх днів поранення отримав чоловік та двоє дітей.

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