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Оккупанты снова ударили по Запорожской области: есть разрушения

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Запорожье, Суббота 05 ноября 2022 08:37
Оккупанты снова ударили по Запорожской области: есть разрушения Фото: оккупанты ночью снова ударили по Запорожской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары из комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянский район. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", - рассказал Старух.

Вследствие обстрелов жертв и раненых среди мирных жителей нет.

Фото: последствия обстрелов Запорожской области ночью 5 ноября (t.me/starukhofficial)

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

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