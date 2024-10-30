Оккупанты снова ударили по Алексеево-Дружковке: среди раненых дети (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"В результате российского авиаудара по поселку Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, пострадали пять человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, накануне российские войска нанесли удар по трехэтажному жилому дому.

"Взрыв вызвал пожар, охвативший часть здания, гараж и автомобиль. Пожарные ГСЧС обуздали пламя и спасли пострадавших", - добавили в ГСЧС.

Также из-за вражеских обстрелов поселка повреждены 6 многоквартирных домов, 15 гаражей и 6 транспортных средств.