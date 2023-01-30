Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов

В понедельник, 30 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, в период с 09:50 до 10:00 российские войска нанесли удар, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Мостки Черниговской области. Всего было зафиксировано пять "прилетов".

С 10:30 до 10:50 оккупанты стреляли, предварительно из миномета 120 мм, в районе села Сопычь Сумской области. Зафиксировано было семь "прилетов".

Кроме того, с 12:30 до 12:40 россияне вероятно из миномета 120 мм обстреливали район вблизи села Леоновка Черниговской области. Всего было зафиксировано 20 "прилетов".

Во всех случаях потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска обстреляли приграничье Сумской области. За сутки было зафиксировано 72 "прилета".

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