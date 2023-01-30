ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов

Новина українською →
Черниговская область, Понедельник 30 января 2023 16:22
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 30 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 09:50 до 10:00 российские войска нанесли удар, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Мостки Черниговской области. Всего было зафиксировано пять "прилетов".

С 10:30 до 10:50 оккупанты стреляли, предварительно из миномета 120 мм, в районе села Сопычь Сумской области. Зафиксировано было семь "прилетов".

Кроме того, с 12:30 до 12:40 россияне вероятно из миномета 120 мм обстреливали район вблизи села Леоновка Черниговской области. Всего было зафиксировано 20 "прилетов".

Во всех случаях потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска обстреляли приграничье Сумской области. За сутки было зафиксировано 72 "прилета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход