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Оккупанты вновь атаковали Херсон: ранены двое спасателей

Фото: оккупанты вновь атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки ранения получили двое работников аварийно-спасательной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"Из-за российских обстрелов ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Специалисты закрывали OSB-листами окна на Полтавской улице в Херсоне, когда начался новый удар со стороны врага", - говорится в сообщении.

Спасатели получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Обновлено 13:05.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщает, что из-за российского обстрела в больниы попали трое местных жителей.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 83 раза обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских атак один человек получил ранения.

Также мы писали, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

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