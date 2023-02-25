Окупанти знову атакували Херсон: поранено двох рятувальників

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляє, що через російський обстріл до лікарень потрапили троє місцевих жителів.

"Через російські обстріли поранено двох працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Фахівці закривали OSB-листами вікна на Полтавській вулиці в Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область. Через ворожі атаки одна людина отримала поранення.

Також ми писали, що в ніч проти 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

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