Войска РФ более 80 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненая

Российские войска за минувшие сутки 83 раза обстреляли Херсонскую область. Из-за вражеских атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Сам Херсон армия РФ обстреляла 9 раз, оккупанты попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медучреждение.

"Прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 1 человек", - указано в сообщении.

Напомним, что 24 февраля путинская армия обстреляла детсад в Херсоне, где после попадания произошел пожар.

Также мы писали, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

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