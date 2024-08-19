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Оккупанты уничтожают "Асканию-Нову": глава Херсонской ОВА рассказал, что происходит в заповеднике

Фото: заповедник Аскания-Нова в российской оккупации фактически уничтожен (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Юлия Акимова

Заповедника "Аскания-Нова" уже практически нет. Русские увезли оттуда немало животных, тем самым уничтожив его.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Покудрин также подтвердил информацию о том, что российские оккупанты охотились за животными заповедника, который находится в Херсонской области.

"Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал - они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", - отметил он.

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" недалеко от Каховки в Херсонской области был уникальным не только для Украины, но и для всей Европы. Заповедная зона крупнейшая в Европе и ежегодно насчитывала около 140 000 туристов. Данная территория составляла площадь более 33 000 гектаров, где хранились уникальные виды растений и животных.

Приблизительно в 9 утра 24 февраля 2022 года территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага. За время оккупации на территории заповедника произошло десятки пожаров. Также неоднократно сообщалось о том, что российские захватчики массово вывозят животных, а на останки, которые им не удается поймать, устраивают т.н. "сафари" (убивают - ред.).

 

"Аскания-Нова" в оккупации

Напомним, в июле 2022 года россияне назначили фэйкового директора в институте "Аскания-Нова".

Позже, в 2023 году, россияне вместе с коллаборантами установили оккупационную администрацию в биосферном заповеднике.

То, что оккупанты воруют животных в заповеднике, подтвердили и в Центре национального сопротивления.

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