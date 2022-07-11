Окупанти назначили "директора" в захопленому інституті "Асканія-Нова"
Російські військові захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". Назначили фейкового "директора".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Про захоплення інституту окупантами стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.
"Інститут є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин. Тепер туди вдерлися росіяни, мета яких – розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників", - пише пресслужба поліції.
Зазначається, що більшість науковців інституту відмовились співпрацювати з російськими окупантами.
На адміністративній будівлі інституту військові Росії вивісили триколор й представили фейкового "директора підприємства", який раніше працював на митниці Херсону.
"Нині окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці", - додає пресслужба.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 - порушення законів й звичаїв війни. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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