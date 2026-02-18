RU

Оккупанты уничтожили Волчанск и пытаются идти вперед: Трегубов о сложной ситуации на фронте

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупанты фактически уничтожили Волчанск на Харьковщине и пытаются идти вперед, однако Силы Обороны сопротивляются в южных районах.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Россияне сумели уничтожить сам город Волчанск, и если украинские силы держатся в южных регионах, россияне пытаются их обойти. В первую очередь - в направлении Липцов, а во вторую, в направлении Волчанских Хуторов", - сообщил Трегубов.

Он также добавил, что если оккупантам не удастся подвинуть украинских бойцов, то они попытаются обойти их по полю и занять какие-то населенные пункты поблизости.

"Занять не удастся, но давление серьезное и давление, в отличие от Купянска, откуда россияне бежали и не могут восстановить свои позиции, здесь давление постоянное и россияне пытаются идти вперед",- подчеркнул спикер группировки Сил Обороны.

Отметим, о сложной ситуации в Волчанске было известно уже в прошлом месяце. Тогда Виктор Трегубов рассказал, как погодные условия помогли врагу в передвижении в город.

18 января стало известно, что Россия пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество.

Уже тогда эксперты Института изучения войны сообщали, что россиянам удалось продвинуться на востоке и юго-востоке города Волчанск Харьковской области.

