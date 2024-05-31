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Захватчики цинично навязывают паспорта РФ на оккупированных территориях людям с инвалидностью

Украина, Пятница 31 мая 2024 16:25
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Захватчики цинично навязывают паспорта РФ на оккупированных территориях людям с инвалидностью Фото: оккупанты издеваются над людьми с инвалидностью (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики не могут выполнить план паспортизации на оккупированных территориях. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, они цинично используют людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

"Оккупанты всеми способами пытаются исправить патовую для себя ситуацию с паспортизацией местного населения. Выполнить план по выдаче российских паспортов им не удается, поэтому приходится идти на шантаж и разные противоправные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно в Каховке работники оккупационной администрации организовали выезд парализованной женщины в РОА, чтобы там ей оформили паспорт РФ.

"Для этого привлекли карету скорой помощи, чтобы доставить инвалидов в паспортный стол", - проинформировали в ЦНС.

Систематическое нарушение прав людей с инвалидностью

Как утверждается, это не редкие случаи нарушения прав людей с инвалидностью.

"К примеру, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова вместе с оккупационными властями вывезли в Пензу четырех воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с особенностями развития в Херсонской области.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, все четверо воспитанников - несовершеннолетние, которых признали недееспособными и лишенными родительской опеки.

"Международное право запрещает перемещать население с оккупированных территорий независимо от возраста и дееспособности. Насильственное перемещение гражданского населения без веских оснований может рассматриваться как военное преступление, а при определенных условиях - как преступление против человечности", - отметили в ЦНС.

Недавно мы сообщали о том, что РФ готовится к вывозу на оздоровление украинских детей с оккупированных территорий.

Кроме того, российские захватчики создали на временно оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах.

Также накануне стало известно, что с 1 сентября в школах на оккупированных территориях вводится предмет "Основы безопасности и защита Родины", где детей будут учить обращению с беспилотниками, взрывчатыми предметами и оружием. Он будет обязателен для старшеклассников.

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