Оккупанты не смогут изменить ход войны и гарантированно проиграют, - Арестович

Поражение России в войне против Украины неизбежно. Никакие усилия агрессора не повлияют на исход боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Они (российские оккупанты - ред.) не смогут изменить ход войны. Они гарантированно проиграют. Заметьте, в РФ сразу заговорили о Гааге, пытаясь мотивировать страхом. И ничего", - отметил чиновник.

В то же время Арестович указал, что "мудрые понимают: Бахмут - это огромная ловушка".

"Там и "вагнеровцы" понесли колоссальные человеческие потери и авторитет, полученный ранее", - добавил советник ОП.