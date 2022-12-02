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Оккупанты не смогут изменить ход войны и гарантированно проиграют, - Арестович

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Поражение России в войне против Украины неизбежно. Никакие усилия агрессора не повлияют на исход боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Они (российские оккупанты - ред.) не смогут изменить ход войны. Они гарантированно проиграют. Заметьте, в РФ сразу заговорили о Гааге, пытаясь мотивировать страхом. И ничего", - отметил чиновник.

В то же время Арестович указал, что "мудрые понимают: Бахмут - это огромная ловушка".

"Там и "вагнеровцы" понесли колоссальные человеческие потери и авторитет, полученный ранее", - добавил советник ОП.

Напомним, Арестович объяснил, почему Россия не сможет захватить Бахмут и Донецкую область.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины