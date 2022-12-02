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Арестович объяснил, почему Россия не сможет захватить Бахмут и Донецкую область: Это нереально

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 01:47
Арестович объяснил, почему Россия не сможет захватить Бахмут и Донецкую область: Это нереально Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook com/alexey arestovich)
Автор: Олег Васкив

Россияне пытались выполнить политические цели и бросили большое количество сил для того, чтобы захватить Донецкую область, но потерпели поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Однако, это - нереально. Они не смогут оккупировать даже Бахмут и Авдеевку", - отметил чиновник.

Арестович объяснил, что враг планировал взять под контроль эти города, пока ВСУ освобождали Херсон, но не успел.

"Те горы трупов, которые россияне выкладывали, - это была гонка на скорость. А о взятии Донецкой области - это нереально. РФ не может решить вопрос по захвату региона. Они потеряли инициативу. Россия не может выполнить задачи, которые ставила перед собой", - добавил советник ОП.

Напомним, ВСУ продолжают держать оборону в Донецкой области. Наши воины 1 декабря нанесли удар по российским оккупантам возле Бахмута.

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