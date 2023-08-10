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Оккупанты не смогли договориться, в каком состоянии находится Чонгарский мост

Фото: оккупанты не смогли договориться, в каком состоянии находится Чонгарский мост (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Крыму среди оккупантов начались споры о том, сколько продлится ремонт поврежденного Чонгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "советника главы Крыма по информационной политике" Олега Крючкова в Telegram.

Оккупанта возмутила информация так называемого "главы ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма" Анатолия Цуркина о том, что Чонгарский мост якобы смогут восстановить за 7-10 дней. 

"Озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта Чонгарского моста - это их личное мнение. На чем оно основано - неизвестно", - написал Крючков. 

Повреждение Чонгарского моста

Напомним, 22 июня украинские защитники ударили по Чонгарскому мосту ракетами, в результате чего он был поврежден. 

Уже 29 июля они организовали второй удар. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял об "одновременной атаке 12 ракет Storm Shadow". 

Сегодня в сети появились спутниковые снимки, на которых можно заметить, что россияне возвели возле Чонгарского моста понтонную переправу

 

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