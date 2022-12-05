Оккупанты изменили тактику на Донбассе после назначения Суровикина: Сырский раскрыл детали

Российские оккупанты поменяли тактику на восточном фронте. Ситуация на Донбассе очень напряженная, враг увеличил авиационных, и ракетных ударов по позициям украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского во время телемарафона .

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (Сергея, нового командующего армией РФ в Украине, - ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - сказал он.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона говорил, что оккупационные войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами.

Напомним, по данным британской разведки, российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Поэтому они упорно пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и выпущенных из тюрем заключенных.

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