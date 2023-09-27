Оккупанты построили новый укрепрайон с обеих сторон дороги к Работино

Российские войска продолжают строительство укреплений в Запорожской области. В частности, появился новый укрепрайон с обеих сторон дороги, ведущейв недавно освобожденного села Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Испытывая постоянное давление Вооруженных сил Украины российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области", - рассказал он.

Так, как отметил Федоров, к северу от Токмака появился новый укрепрайон по обе стороны автодороги, ведущей к недавно освобожденного ВСУ с. Роботино. Кроме того, на границе Донецкой и Запорожской областей для строительства фортификаций начали загонять бетоновозы.

Также, как отметил Федоров, на захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов армии РФ общей площадью около 50 тысяч гектаров.

"На Мелитопольщине это окрестности Дунаевки, Атманя, Кирилловки, территория Приазовского нацпарка", - добавил он.

Укрепрайоны оккупантов

Оккупанты продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе, возле Мариуполя. В частности, как ранее сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме того, в Мариупольском районе для обустройства оборонных рубежей захватчики также задействуют бетоновозы.