Оккупанты увеличивают количество ПВО в Севастополе: партизаны выяснили причины

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.