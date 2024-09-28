RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты заявляют о "полном окружении" Угледара. Что говорят в ЦПД

Фото: в ЦПД заявили, что оккупанты врут про полное окружение Угледара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россияне на данный момент врут о полном окружении Угледара", - заверил он.

Ситуация в районе Угледара

На утро 28 сентября на фронте в Украине произошло 180 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

При этом, ситуация в районе Угледара Донецкой области остается тяжелой. На днях издание Forbes написало, что якобы Украина "постепенно вывела свои силы" из города. На это украинские военные из 72 ОМбр им. Черных Запорожцев отреагировали, заявив, что Угледар остается под контролем ВСУ.

В общей сложности за последние сутки, по данным Института изучения войны, россияне продвинулись в Торецке, а также захватили город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВугледарВооруженные силы УкраиныВойна в Украине