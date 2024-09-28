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Окупанти заявляють про "повне оточення" Вугледару. Що кажуть у ЦПД

Фото: у ЦПД заявили, що окупанти брешуть про повне оточення Вугледара (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни заявляють про нібито "повне оточення" Вугледару Донецької області. Але це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни наразі брешуть про повне оточення Вугледару", - запевнив він.

Ситуація в районі Вугледару

На ранок 28 вересня на фронті в Україні сталося 180 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

При цьому ситуація в районі Вугледару Донецької області залишається важкою. Днями видання Forbes написало, що нібито Україна "поступово вивела свої сили" з міста. На це українські військові з 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців відреагували, заявивши, що Вугледар залишається під контролем ЗСУ.

Загалом за останню добу, за даними Інституту вивчення війни, росіяни просунулися в Торецьку, а також захопили місто Залізний на південний схід від Торецька. На Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВугледарВійна в Україні