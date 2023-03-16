Иллюстративное фото: оккупанты заявили об уничтожении беспилотника в Крыму (Getty Images)

Сегодня, 16 марта, днем россияне якобы сбили беспилотник на западе временно оккупированного Крыма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.