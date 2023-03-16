Ілюстративне фото: окупанти заявили про знищення безпілотника у Криму (Getty Images)

Сьогодні, 16 березня, вдень росіяни нібито збили безпілотника на заході тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.