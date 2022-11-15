Оккупанты заявили, что вывезли "администрацию" из Новой Каховки

Оккупационная "администрация" города Новая Каховка на левом берегу Днепра передислоцировалась в глубь Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского ИА "ТАСС" .

"Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области", - говорится в сообщении.

Такие действия оккупанты объясняют опасениями обстрелов со стороны освобожденной правобережной части Херсонской области.

Вчера РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты эвакуировали из Железного Порта в Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных жителей сотрудничать с врагом.

Кроме того, оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 км вглубь области.

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