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Оккупанты заявили о "грандиозных повреждениях" Каховской ГЭС

Фото: оккупанты заявили о "грандиозных повреждениях" Каховской ГЭС (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заявили о "грандиозных повреждениях" Каховской ГЭС и даже посчитали, что на ее ремонт уйдет якобы "не менее года".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева.

"Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро", - сказал он.

По меркам гауляйтера, как он сам уточнил, "достаточно быстро - в масштабах Вселенной".

Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

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