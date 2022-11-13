Российские оккупанты заявили о "грандиозных повреждениях" Каховской ГЭС и даже посчитали, что на ее ремонт уйдет якобы "не менее года".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева.
"Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро", - сказал он.
По меркам гауляйтера, как он сам уточнил, "достаточно быстро - в масштабах Вселенной".
Как сообщалось, более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления в случае, если россияне примут решение взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.
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