Российские оккупанты заявили о "грандиозных повреждениях" Каховской ГЭС и даже посчитали, что на ее ремонт уйдет якобы "не менее года".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева.

"Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро", - сказал он.

По меркам гауляйтера, как он сам уточнил, "достаточно быстро - в масштабах Вселенной".