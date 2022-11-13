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Окупанти заявили про "грандіозні ушкодження" Каховської ГЕС

Фото: окупанти заявили про "грандіозні ушкодження" Каховської ГЕС (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти заявили про "грандіозні пошкодження" Каховської ГЕС і навіть порахували, що на її ремонт піде нібито "не менш як рік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

"Оскільки вона була побудована за найкоротші терміни, я думаю, що сучасними технологіями відновити її буде досить швидко", - сказав він.

За мірками гауляйтера, як він сам уточнив, "досить швидко - у масштабах Всесвіту".

Як повідомлялось, понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення у разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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