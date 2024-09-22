Россияне атаковали энергетику в Полтавской области
Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Полтавскую область. Под удар попала энергетика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами, к счастью, никто не пострадал. Однако в одном районе области была повреждена энергетическая инфраструктура.
В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.
"Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - отметил глава Полтавской ОВА.
Что известно о ночном обстреле
Еще с вечера 21 сентября стало известно, что россияне запустили ударные дроны в направлении Украины. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.
В Хмельницкой области в результате атаки повреждено жилое здание.
Кроме того, оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. Одна из них прилетела у многоэтажки. Известно более 20 пострадавших.
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