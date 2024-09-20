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Оккупанты наносят авиаудары по Харькову

Иллюстративное фото: россияне нанесли авиаудары по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 сентября, обстреливают Харьков. В городе гремят взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район - находитесь в укрытиях", - написал Синегубов. 

До такого сообщения чиновника Воздушные силы предупреждали, что в Харьковской области были зафиксированы пуски управляемых авиабомб. 

Обновлено 17:03

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока известно о двух ударах управляемыми авиабомбами по Харькову. 

 

Атаки на Харьков

Стоит заметить, что последнее время российские оккупанты регулярно применяют для ударов по Харькову мощные управляемые авиабомбы.

У украинских защитников нет возможности их сбить, поэтому в городе часто бывают "прилеты". Единственный метод борьбы с такими атаками - уничтожение бомбардировщиков, которые запускают авиабомбы.

Вражескую авиацию можно уничтожать при помощи ударов по аэродромам на территории России вооружением, которое предоставляют Украине западные союзники. Но пока соответствующего разрешения на такие атаки украинским воинам не предоставили.

Недавно в СМИ появилась информация, что США все же разрешат Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Но пока на официальном уровне слухи не подтвердили.

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Российская ФедерацияХарьковАвиаударыВоздушные силы УкраиныВойна в Украине