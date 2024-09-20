Оккупанты наносят авиаудары по Харькову

Атаки на Харьков

Стоит заметить, что последнее время российские оккупанты регулярно применяют для ударов по Харькову мощные управляемые авиабомбы.

У украинских защитников нет возможности их сбить, поэтому в городе часто бывают "прилеты". Единственный метод борьбы с такими атаками - уничтожение бомбардировщиков, которые запускают авиабомбы.

Вражескую авиацию можно уничтожать при помощи ударов по аэродромам на территории России вооружением, которое предоставляют Украине западные союзники. Но пока соответствующего разрешения на такие атаки украинским воинам не предоставили.

Недавно в СМИ появилась информация, что США все же разрешат Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Но пока на официальном уровне слухи не подтвердили.

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