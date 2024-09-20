Окупанти завдають авіаударів по Харкову

Атаки на Харків

Варто зауважити, що останнім часом російські окупанти регулярно застосовують для ударів по Харкову потужні авіабомби.

Українські захисники не мають можливості їх збити, тому в місті часто бувають "прильоти". Єдиний метод боротьби з такими атаками - знищення бомбардувальників, які запускають авіабомби.

Ворожу авіацію можна знищувати за допомогою ударів по аеродромах на території Росії озброєнням, яке надають Україні західні союзники. Але поки що відповідного дозволу на такі атаки українським воїнам не надали.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що США все ж таки дозволять Україні застосовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Але поки що на офіційному рівні чутки не підтвердили.

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