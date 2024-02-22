Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Херсонской области. Есть погибший

Ситуация на Херсонском направлении по состоянию на 22 февраля

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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