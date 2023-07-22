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Журналист DW пострадал от российского удара на Донбассе

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Украина, Суббота 22 июля 2023 18:12
Журналист DW пострадал от российского удара на Донбассе Фото: журналист DW пострадал во время российских обстрелов (t.me kyiv_n)
Автор: Карина Левицкая

Оператор DW Евгений Шилько получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов. К моменту обстрела он находился более чем в 20 км от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Примерно в 23 км от фронта оператор DW Евгений Шилько получил ранения. В результате обстрела один украинский военный погиб, другие получили тяжелые ранения", - говорилось в заявлении.

По данным издания, команда DW попала под обстрел российской артиллерии сегодня, 22 июля, в 12:10 во время съемок на полигоне украинской армии вблизи Дружковки на Донбассе.

Корреспондент DW Матиас Белингер и охранник пережили российскую атаку невредимыми, а Шилько был доставлен в больницу.

"Пока его состояние стабильное. Также пострадал автомобиль журналистов. Целью российской атаки, вероятно, был украинский полигон", - добавили в DW.

Белингер сообщил, что они как раз снимали репортаж, когда услышали взрывы.

"Мы снимали стрельбу украинской армии, когда вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, дальше взрывы, мы увидели, что есть раненые. Впоследствии украинская армия подтвердила, что мы были поражены кассетными боеприпасами", - пояснил корреспондент.

Напомним, вчера мы сообщали, что на фронте погиб журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков, после начала полномасштабного вторжения вставший на защиту Украины в составе 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ.

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