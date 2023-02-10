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Оккупанты нанесли более 100 ударов по Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА

Фото: оккупанты нанесли более 100 ударов по Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 10 февраля, в течение дня российские военные осуществили обстрел семи общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг осуществил обстрелы семи территориальных общин области. Было зафиксировано более 100 "прилетов", в том числе сброс с БПЛА взрывного устройства", - говорится в сообщении.

  • Середино-будская община: утром по территории общины россияне били из минометов, сначала 3 "прилета", а затем еще 2.
  • Зноб-Новгородская община: произведен обстрел из стрелкового оружия (40 одиночных выстрелов, а затем еще 120).
  • Белопольская община: был минометный обстрел общины - 4 "прилета", в другом направлении - еще 20 "прилетов". Также по окраине одного из сел общины осуществлен минометный обстрел - 25 "прилетов". В результате обстрела повреждены два частных жилых дома.
  • Эсманьская община: россияне стреляли из ствольной артиллерии - 7 "прилетов". В результате обстрела повреждено частное здание домохозяйства: фасад, крыша и стекла. Выбиты окна двух соседних домов.
  • Великописаревская община: с вражеского БПЛА произведен сброс взрывного устройства ВОГ (1 "приход").
  • Глуховское общество: враг бил из минометов - 10 "прилетов".
  • Шалыгинская община: россияне сбросили 10 мин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня военные РФ из миномета обстреляли две общины Сумской области.

Также ранее мы писали, что 9 февраля в течение дня россияне совершили обстрел семи общин Сумской области. В результате обстрела был ранен мужчина и повреждены частные дома.

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