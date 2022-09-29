Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Краматорску: 10 раненых (фото)

В четверг, 29 сентября, по Краматорску Донецкой области российские оккупанты четырежды ударили ракетами. Уже известно о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

Обновлено 12.18. По данным Краматорского городского совета, количество раненых выросло до 12 человек .

По его словам, повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы.

"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых", - рассказал он.

Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города. Также в этот день россияне обстреляли центр Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.

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