RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Краматорску: 10 раненых (фото)

Фото: последствия ракетных ударов по Краматорску 29 сентября (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 29 сентября, по Краматорску Донецкой области российские оккупанты четырежды ударили ракетами. Уже известно о 10 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"4 ракетных удара получил Краматорск. Уже известно о 10 раненых", - рассказал он.

По его словам, повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы.

Обновлено 12.18. По данным Краматорского городского совета, количество раненых выросло до 12 человек.

Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, россияне атаковали ракетами Краматорск и Славянск (Донецкая область). Жертв в результате обстрелов нет.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города. Также в этот день россияне обстреляли центр Славянска. В результате обстрела пострадали несколько домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск