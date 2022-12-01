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Оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала, - Хлань

Фото: оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала. Часть Херсонской и Запорожской областей остались без питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"К сожалению, информация о затоплении ГНС (главной насосной станции) Каховского магистрального канала в результате обстрела оккупантов, подтверждается", - написал Хлань.

По его словам, это чревато тем, что Юг останется без орошения, а Ивановский и Генический районы Херсонской области и часть Запорожской без питьевой воды.

"Чтобы точно говорить о последствиях - нужен доступ к ГНС. Оккупанты туда специалистов не пускают. Если не начать решать проблемы сейчас - цепной реакцией пойдет разрушение других объектов канала", - добавил депутат облсовета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Также ранее мы писали, что на освобожденных от российских захватчиков территориях энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить водоснабжение в Николаев.

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