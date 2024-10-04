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РФ атаковала Кировоградскую область: повреждено админздание предприятия, есть раненый

Кропивницкий, Пятница 04 октября 2024 08:40
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РФ атаковала Кировоградскую область: повреждено админздание предприятия, есть раненый Фото: в ночь на 4 октября оккупанты атаковали Кировоградскую область (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 4 октября оккупанты атаковали Кировоградскую область. Повреждено админздание предприятия, есть раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в Головановском районе повреждено админздание одного из предприятий.

"Легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают", - добавил Райкович.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 4 октября атаковали Украину дронами. В Киеве произошла серия взрывов. Работала ПВО, как и в Киевской области. Взрывы гремели и в Одессе.

В частности, в Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке. Причиной огненного ЧП в доме стало падение обломков сбитой воздушной цели.

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