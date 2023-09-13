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Оккупанты запустили шесть групп "Шахедов": движутся в сторону Одесской области

Иллюстративное фото: оккупанты запустили шесть групп "Шахедов" (РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 13 сентября, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" в сторону Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым). Движутся курсом на Одесскую область. Направление может меняться", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Военные добавляют, что ориентировочное время подлета российских дронов - около полуночи. 

В Воздушных силах подчеркивают, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо пройти в укрытия. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. Последнее время их основной целью стала портовая инфраструктура нашей страны. 

К примеру, оккупанты пытались бить по портам Украины на Дунае в Одесской области сегодня, 13 сентября. 

Украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 32 вражеских беспилотника из 44

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