Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по Украине

Российские оккупанты сегодня, 29 сентября, вечером запустили по Украине несколько групп ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких ударных групп БПЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым)", - сказано в сообщении.
Военные призывают следить за сообщениями и пройти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.
Последняя такая атака произошла вчера, 28 сентября. Тогда оккупанты использовали 44 беспилотника, 34 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Вражеские дроны во время атаки фиксировали в Одесской и Николаевской областях.
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