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Окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні

Фото: окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 29 вересня, увечері запустили по Україні кілька груп ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох ударних груп БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим)", - сказано у повідомленні.

Військові закликають стежити за повідомленнями та пройти до укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Російські атаки

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.

Остання така атака сталася вчора, 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Ворожі дрони під час атаки фіксували в Одеській та Миколаївській областях.

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